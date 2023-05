F1 GP Monaco Montecarlo 2023, risultati e classifica prove libere 3: Red Bull ancora protagonista, Sainz 4°

I risultati e la classifica delle prove libere 3 del Gran Premio di Monaco 2023, di scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Doppietta Red Bull, che monopolizza l’intera sessione occupando le posizioni di vertice dall’inizio alla fine. Il miglior tempo lo mette a referto Max Verstappen, capace di girare in 1:12.776. Secondo a 73 millesimi il compagno di squadra Sergio Perez, davanti a un sorprendente Lance Stroll, terzo con l’Aston Martin. Quarta piazza per Carlos Sainz, mentre è solo settimo Charles Leclerc, che nel corso della sessione ha lamentato problemi con la macchina, chiedendo al team di cambiarla. In generale, per la Rossa sono stati evidenziati problemi di saltellamento. Sessione terminata con qualche minuto d’anticipo per via del botto di Lewis Hamilton, che ha messo la sua Mercedes a muro. Appuntamento alle 16.00 con le qualifiche per scoprire chi otterrà la pole, di seguito ecco il riepilogo.

RISULTATI FP3 GP MONACO MONTECARLO

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:12.776

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.073

3 Lance STROLL Aston Martin+0.166

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.485

5 Lando NORRIS McLaren+0.620

6 Pierre GASLY Alpine+0.677

7 Charles LECLERC Ferrari+0.699

8 Lewis HAMILTON Mercedes–

9 Esteban OCON Alpine+0.720

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.745

11 George RUSSELL Mercedes+0.814

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team–

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.874

14 Fernando ALONSO Aston Martin+0.921

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.962

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.996

17 Logan SARGEANT Williams+1.075

18 Alexander ALBON Williams+1.154

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.222

20 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.411