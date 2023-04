Assoluti nuoto Riccione 2023, finali quarta giornata: Restivo stacca il pass per Fukuoka, primo titolo per Sara Curtis

Va in archivio anche la quarta giornata degli Assoluti Italiani primaverili di nuoto in corso in quel di Riccione. Matteo Restivo è l’unico quest’oggi ad ottenere il pass per i Mondiali di Fukuoka, vincendo i 200 dorso in 1’56″96 dopo una gara condotta sin dalle prime fasi. Secondo posto per Lorenzo Mora, mentre in terza piazza arriva il giovane classe ’04 Francesco Lazzari, in grado di scendere sotto i 2′. Ma il palcoscenico se l’è preso anche Sara Curtis: la classe ’06 conquista il suo primo titolo a livello senior, vincendo i 50 stile libero con il sesto tempo italiano di sempre. Un 25.14 che le ha permesso di finire davanti a Costanza Cocconcelli di due centesimi e a Silvia Di Pietro di quattro.

Federico Burdisso con un’ottima rimonta nella seconda vasca riesce al fotofinish ad imporsi nei 100 farfalla su Piero Codia, il quale fino a metà gara sembrava avviato verso il successo. Il bronzo olimpico vince in 51.86, un tempo che non è sufficiente per staccare il pass iridato. Sul terzo gradino del podio sale Christian Ferrario. Un veterano come Edoardo Giorgetti conquista il titolo italiano dei 200 rana: 2’12″34 il tempo con il quale precede Alessandro Fusco e Stefano Saladini. Si conferma campione nei 200 stile libero Marco De Tullio su Matteo Ciampi e Filippo Meglio.

Per pochi decimi non riesce ad ottenere un tempo valido per Fukuoka anche Ilaria Cusinato, vincitrice dei 200 farfalla: il suo 2’09″03 non basta per qualche decimo, con l’atleta della Fiamme Oro visibilmente delusa nel post-gara, consapevole di poter nuotare un crono più basso quest’oggi. Ci riproverà, ma per oggi niente pass. Dietro di lei Antonella Crispino e più staccata Alessia Polieri. Nei 100 dorso donne vince Anita Gastaldi, alla sua seconda medaglia dopo l’argento nei 200 misti: la classe ’03 vince con un tempo non strabiliante di 1’00″92, davanti a Francesca Pasquino e Federica Toma.