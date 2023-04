Torino-Salernitana 1-1, Juric: “La squadra non merita i fischi, ma dobbiamo fare di più”

“Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma abbiamo regalato ancora una volta un gol da fallo laterale”. Con queste parole Ivan Juric ha commentato il pareggio del suo Torino contro la Salernitana. “Faccio però i complimenti alla squadra perchè abbiamo dominato, con tanto possesso e creando tante occasioni. Non è andata come volevamo ma bene le prestazione” ha aggiunto ai microfoni di Dazn.

Su Vlasic e Radonijc: “Vlasic può giocare in quella posizione, mentre Radonijc ha avuto dei problemi seri, gli manca il gol ma anche oggi ha avuto tante occasioni che deve capitalizzare”.

Sulle critiche dei tifosi e sul futuro: “Abbiamo 3 punti in più dello scorso anno pur perdendo tanti giocatori, ma io dovevo impormi di più su alcune scelte della società. La mia amarezza è non essere stato più bravo a creare quell’energia per fare qualcosa in più. Futuro? Io lavoro in totale libertà, il presidente mi ha permesso di esprimermi e di lavorare. C’è tanta voglia di crescere, dobbiamo aspirare a qualcosa di più perchè poi capita che pareggi una partita in casa e prendi gli insulti dei tifosi”.