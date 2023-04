Assoluti nuoto Riccione 2023: nei 400 stile terzo pass iridato per Quadarella, bene anche Pilato e Panziera

Gli Assoluti primaverili di Riccione si chiudono con altri tre pass mondiali conquistati dalle nostre ragazze del nuoto. Benedetta Pilato, pur non riuscendo a migliorare il gran tempo fatto segnare in mattinata, vince i 50 rana e riesce in ogni caso a conquistare un posto a Fukuoka grazie al 30.08 con il quale è riuscita a prevalere su Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Margherita Panziera la emula nei 200 dorso, vinti con un crono di 2’08″12: gara senza storia, con Toni e Furfaro – salite anch’esse sul podio – arrivate con più di cinque secondi di ritardo dalla classe ’95. Ma la vera dominatrice di questi cinque giorni è stata Simona Quadarella, che dopo i 200, 800 e 1500 metri, si impone senza troppi patemi anche nei 400, ottenendo il terzo pass iridato. Dietro di lei Antonietta Cesarano e Giulia Ramatelli.

Niente pass – per ora – anche per Gregorio Paltrinieri, che vince i 1500 in 14’49″02. Una gara in gestione da parte del campione di Carpi, che ha provato una strategia diversa rispetto al solito, con una partenza piuttosto controllata e accellerazione dopo i 1000 metri. “Sarei potuto partire più veloce oggi, ce l’avevo nelle gambe. Ma ho provato a fare una gara diversa, stiamo provando diverse strategia e questa era l’occasione per vedere un po’ i risultati”, ha commentato Paltrinieri, che ha preceduto Lamberti e Giovannoni.

Non arriva il pass per il Giappone invece per Nicolò Martinenghi, al quale non basta il 26.90 con cui si è imposto nei 50 rana davanti a un deludente Simone Cerasuolo e a Federico Poggio. Esito simile anche per Alberto Razzetti, che nei 400 misti non riesce a ripetere quanto fatto nei 200: vince, ma con un tempo non sufficiente: con il suo 4’14″83 comunque resta davanti a Pier Andrea Matteazzi e Samuele Martelli. Infine, nei 50 farfalla donne, ultima gara individuale della rassegna, vince Viola Scotto Di Carlo in 26.22 davanti a Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli. La 4×100 stile libero uomini è andata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, seguito da Fiamme Gialle ed Esercito.