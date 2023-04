LIVE – Quinta giornata Assoluti nuoto Riccione 2023: finali lunedì 17 aprile in DIRETTA

La diretta testuale live della quinta ed ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 50 rana femminili con Arianna Castiglioni, Martina Carraro e la primatista mondiale Benedetta Pilato, in gara solo su questa distanza in questi campionati, ma anche su Nicolò Martinenghi nei 50 rana e Simona Quadarella sui 400 stile libero. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 aprile per la sessione mattutina, mentre dalle ore 17.30 si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle gare di domenica 16 aprile degli Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

