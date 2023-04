Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2023: ad Hachioji le prime qualificazioni della boulder

Ad Hachioji, in Giappone, si è aperto il circuito di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, con la prima tappa per la specialità boulder. La spedizione azzurra, composta da due uomini e tre donne in gara, si è cimentata nelle due qualificazioni. I migliori risultati sono arrivati dalla prova femminile, in cui Camilla Moroni ha chiuso in 13esima posizione. Più indietro, ma comunque nelle prime 25 Giorgia Tesio, mentre Laura Rogora non è andato oltre la 39esima piazza. Nella prova maschile 41esimo Michael Piccolruaz e 65esimo Filip Schenk. In testa alle due gare ci sono la nipponica Anon Matsufuji e il coreano Dohyun Lee.