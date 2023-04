Il figlio di Negreira inguaia il Barcellona: “Il club mi pagava per accompagnare gli arbitri”

Emergono ancora importanti ed inguanti per il Barcellona rivelazioni sul caso Negreira e per i soldi dati dal club blaugrana agli arbitri nelle scorse stagioni. Questa volta è il turno di Negreira che ha parlato al Tesoro sottolineando come il club blaugrana lo pagasse per accompagnare i direttori di gara.

Secondo quanto riportato da El Confidencial, Soccercam SL, una delle società del figlio di Negreira, avrebbe presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate delle quietanze che testimonierebbero il pagamento del Barcellona nei confronti dei diversi direttori di gara he ammontano a un importo vicino ai 100mila euro. Il Tesoro ha contestato gran parte di esse, ma Javier Romero avrebbe confessato che tali spese fossero giustificate per avere il diritto di detrarre queste voci poiché si trattava di “costi necessari e legati all’attività della società. Tale veicolo serviva per accompagnare una squadra arbitrale“.