Sentenza Juventus, ministro Abodi: “Precarietà non aiuta, serve riforma giustizia sportiva”

“Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva”. Lo ha annunciato il ministro dello sport Andrea Abodi in merito alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della Juventus per il caso plusvalenze: “Non entrerò mai nel merito della sentenza, ma questa precarietà non aiuta: dove c’è competizione, la certezza della pena va composta con gli interessi generali. Qualcosa bisogna modificare perché le decisioni siano comprensibili e la tempistica rispettosa della reputazione della competizione”. Lo riferisce l’Ansa.