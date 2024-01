Arnaldi-Safiullin stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Roman Safiullin nei quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Il tennista azzurro ha vinto due battaglie contro Fucsovics e Klein e vuole proseguire la sua corsa nell’evento aussie per iniziare nel migliore dei modi una stagione importante. L’asticella però si alza poiché sulla sua strada troverà il russo Safiullin, protagonista di una serie di acuti nel 2023 (spiccano i quarti a Wimbledon e la vittoria contro Alcaraz a Bercy) e determinato a ripetersi quest’anno. Secondo i bookmakers, a partire favorito sarà proprio Safiullin, reduce da una bella vittoria ai danni di Ben Shelton e da un mezzo miracolo contro Popyrin, sconfitto alla distanza dopo aver annullato ben cinque match point. Si tratterà del primo match ufficiale tra Arnaldi e Safiullin: in palio un posto in semifinale contro Rune o Duckworth.

Arnaldi e Klein scenderanno in campo nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sullo Show Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 03.30 italiane (le 12.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce aussie attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, un canale dedicato esclusivamente al torneo di Brisbane ovvero Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Arnaldi e Safiullin, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.