Golf, PGA Tour: Scheffler si conferma miglior giocatore, Cole è il miglior rookie

Scottie Scheffler ha conquistato per il secondo anno di fila il il Jack Nicklaus Award, riconoscimento riservato al miglior giocatore del PGA Tour. Il numero 1 al mondo ha avuto la meglio di altri big come Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland e Wyndham Clark, completando così l’accoppiata 2022-2023. Era dal triennio 2005-2007 che un golfista non sia aggiudicava il premio per almeno due anni consecutivi. Scheffler ha così eguagliato Fred Couples (1991-1992) e Nick Price (1993-1994), mentre è lontano Tiger Woods, che vinse addirittura per cinque volte di fila dal 1999 al 2003. Il numero uno delle classifiche ha inoltre vinto il Byron Nelson Award per aver fatto registrare la miglior media punteggio (68,63) sul PGA Tour, la più bassa dal 2009 (Tiger Woods con 68,05).

Il premio di miglior rookie è andato invece a Eric Cole, 35enne statunitense che ha seguito le orme… della mamma. Nel 1973, esattamente cinquant’anni fa, fu infatti Laura Baugh (appunto madre di Cole) a laurearsi miglior rookie del LPGA Tour. “Questo premio rappresenta per me un grande onore. Ringrazio i miei colleghi, i loro voti rappresentano per me un grande attestato di stima” ha dichiarato Cole, che ha preceduto lo svedese Ludvig Aber, diventando così il secondo più anziano vincitore dopo Todd Hamilton (nel 2004, quando aveva 38 anni).