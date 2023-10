Arnaldi-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Matteo Arnaldi sfiderà Andrey Rublev nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. Protagonista di una sofferta vittoria al debutto contro Ramos-Vinolas, il tennista azzurro va a caccia di un altro successo per togliersi ulteriori soddisfazioni e chiudere al meglio la stagione. Non sarà però facile contro un avversario del calibro di Rublev, che sta vivendo un ottimo momento di forma come testimonia la finale raggiunta a Shanghai ed è a un passo dalla qualificazione alle Atp Finals. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookies partirà favorito il russo.

Arnaldi e Rublev scenderanno in campo giovedì 26 ottobre alle ore 11.45 sul Centrale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Arnaldi attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.