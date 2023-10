Arnaldi-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Andrey Rublev nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. Il sanremese ha debuttato battendo in due tie-break il qualificato spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Ora l’asticella si alza incredibilmente contro il numero cinque del ranking mondiale, reduce dalla finale appena ottenuta al Masters 1000 di Shanghai.

Il russo è partito nel migliore dei modi anche questa settimana grazie alla vittoria in due parziali messa a segno contro il bombardiere australiano Alexei Popyrin. Tra i due si tratta del primo scontro diretto della carriera. Arnaldi partirà con gli sfavori del pronostico secondo i bookmakers. Nell’ultimo periodo, tuttavia, ha dimostrato di partire battuto neppure contro i migliori del mondo. In palio per lui, in caso di exploit contro il moscovita, c’è un quarto di finale contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il britannico Cameron Norrie.

Arnaldi e Rublev scenderanno in campo oggi (giovedì 26 ottobre). I due giocatori sono pianificati come incontro d’apertura sul Center Court dalle ore 14.00 con inizio fissato non prima delle ore 11.45. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno di Matteo Arnaldi in quel di Vienna attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.