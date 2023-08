Arnaldi-Pospisil stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Matteo Arnaldi affronterà Vasek Pospisil al primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città canadese dal 7 al 13 agosto. Prosegue a gonfie vele l’ascesa del giovane azzurro classe ’01, che dopo l’ottimo torneo di Umag sulla terra rossa non ha avvertito il cambio di superficie e il volo dall’altra parte dell’Atlantico, passando senza cedere alcun set le qualificazioni del primo dei due tornei 1000 nordamericani. Il ligure ora ha una ghiotta occasione contro il veterano locale che è reduce da una striscia di quattro sconfitte consecutive e certamente da almeno un paio di anni in declino sotto il piano dei risultati e delle prestazioni. Allo stesso tempo, senz’altro Pospisil – entrato grazie ad una wild card – nella sessione serale davanti al suo pubblico darà tutto per sovvertire il pronostico.

Arnaldi e Pospisil scenderanno in campo nella notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 agosto come 2°match dall'01:00 (dopo Tiafoe-Raonic).