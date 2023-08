Trofeo Silvio Berlusconi 2023, il Milan batte il Monza ai rigori

Il Milan batte il Monza ai calci di rigore e fa suo il primo Trofeo Silvio Berlusconi 2023 dopo l’1-1 nei novanta minuti regolamentari all’U-Power Stadium. La prima occasione della partita bè dei rossoneri. Rafa Leao si coordina dal vertice sinistro dell’area e impegna Di Gregorio con un mancino a giro angolato ma leggibile. Al 17′ il Monza batte due colpi. Dany Mota mostra una forma già brillante, scappando via a Kalulu e scaricando al centro per Maric che col sinistro impegna Maignan, con quest’ultimo che si ripete anche sul tiro successivo da fuori area di Pessina. Al 20′ si ferma Davide Bettella, costretto a lasciare il posto a Danilo D’Ambrosio. Proprio l’ex Inter poco dopo commette un fallo da rigore su Pulisic. Dagli undici metri va lo statunitense che in prima battuta si fa respingere il tiro da Di Gregorio, ma la palla torna sui suoi piedi e a porta vuota non sbaglia. Il Monza rischia il 2-0 con un tiro deviato di Loftus-Cheek, ma riesce a pareggiare: Carlos Augusto imbuca, Tomori sbaglia l’intervento e Colpani col sinistro trafigge Maignan. Nel corso della ripresa i ritmi sono più bassi. Il Monza fatica, il Milan controlla il possesso ma non trova il guizzo per il vantaggio. C’è spazio nel finale anche per altri volti nuovi, come Okafor e Chukwueze. Ma la nota stonata è il problema fisico accusato da Theo Hernandez, uscito all’80’ per far posto a Bartesaghi. Si va ai rigori. Il Milan è infallibile. Il Monza ne sbaglia uno solo, ma è letale, con Birindelli che colpisce il legno.