Champions League 2023/2024, risultati andata terzo turno preliminare: vince ancora il Klaksvik. Tutto facile per Galatasaray e PSV

Prosegue l’estate di preliminari per le tante squadre europee che provano a coronare il sogno di raggiungere la prossima fase a gironi della Champions League. Sono andati in scena questa sera gli incontri d’andata del terzo turno di qualificazione, con sei partite in programma dopo il rinvio di AEK Atene-Dinamo Zagabria dopo la morte di un tifoso la scorsa notte in seguito agli scontri. Continua la favola del Klaksvik: la formazione delle Far Oer non vuole fermarsi e batte 2-1 il Molde nella gara d’andata grazie alla doppietta di Frederiksberg che rimonta il gol iniziale di Eikrem. Vittoria di misura anche per il Rakow per 2-1 sui ciprioti dell’Aris. Nette le affermazioni casalinghe del PSV per 4-1 sullo Sturm Graz e del Braga 3-0 sui serbi del TSC. Qualificazione in tasca anche per il Galatasaray che ha vinto 3-0 (a segno Mertens) in trasferta a Ljubljana mentre è finita 0-0 tra Copenhagen e Sparta Praga.

TUTTI I RISULTATI