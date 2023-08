Arnaldi-Pecotic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Toronto 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Matija Pecotic, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Toronto. Dopo il successo al primo turno contro Kovacevic, il tennista azzurro intravede il main draw. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal croato Pecotic, che ha una storia davvero particolare alle spalle. Dopo aver provato a lungo a fare il tennista professionista, dopo la pandemia ha detto basta e ha iniziato a lavorare in banca negli Usa. Non ha tuttavia accantonato del tutto il tennis e lo scorso inverno si era tolto la soddisfazione di vincere il primo match in carriera a livello Atp a Delray Beach. La fortuna gli ha sorriso anche in Canada, dove è entrato all’ultimo per il ritiro di Watanuki e ha battuto Ivashka. Contro un giocatore in forma come Arnaldi servirà un’impresa, ma Pecotic non vuole smettere di sognare. L’azzurro partirà comunque favorito e mette nel mirino il main draw del 1000 canadese per la prima volta in carriera. I due giocatori scenderanno in campo oggi, domenica 6 agosto, come secondo match dalle ore 18:00 sul Court 3 (al termine di O’Connell-Garin). Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.