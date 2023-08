Napoli, infortunio Politano: il club comunica un leggero trauma distorsivo alla caviglia

Problemi per il Napoli:

Problemi per Matteo Politano che, nell’amichevole contro l’Augsburg, ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra, ma come si legge nella nota ufficiale, si tratta soltanto di una leggera distorsione. Nel tweet pubblicato dal club azzurro si legge di un “leggero trauma distorsivo”, intoppo che non dovrebbe gravare sulla condizione fisica del ragazzo.