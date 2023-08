Roma: non basta la magia di Dybala, contro il Tolosa arriva la sconfitta per 2-1

Partita difficoltosa ed ostica per la Roma che, nell’amichevole odierna contro il Tolosa, sbattono contro una pesante sconfitta per 2-1. I ragazzi di Mourinho si trovano subito difronte ad una gara difficoltosa, andando in svantaggio già al minuto 5′ con la rete di Dallinga. Poco prima della mezz’ora, Dybala trasforma un calcio di punizione, portando la gara in pareggio, ma poco dopo esce per un fastidio all’inguine. Il primo tempo si chiude sull’1-1. L’equilibrio poi resiste al rientro dagli spogliatoi. A pochi secondi dalla fine, francesi di nuovo avanti, con Begraoui che firma il gol del vantaggio. Il risultato finale è un 2-1 che scontenta la Roma, anche se la prestazione non faceva presagire nulla di migliore.