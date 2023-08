Arnaldi-Moutet interrotta per pioggia a Cincinnati: tutti gli aggiornamenti

La pioggia interrompe il programma delle qualificazione nel Masters 1000 e Wta 1000 di Cincinnati 2023. Al momento dell’interruzione, tra gli altri, c’era in campo l’azzurro Matteo Arnaldi che aveva appena portato a casa il primo set per 6-4 contro Corentin Moutet. Ci sarà da attendere dunque per rivedere dell’azione sui campi, in una giornata che prevede anche il debutto di tante italiane come Trevisan, Paolini, Cocciaretto e Giorgi. Sportface.it provvederà ad aggiornare in tempo reale sulla ripresa del gioco in America.