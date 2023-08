Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao e Real Madrid, sfida valida per la prima giornata di Liga 2023/2024. Inizia la stagione dei Blancos che devono fare i conti già con qualche infortunio di troppo in queste prime settimane che hanno preceduto l’avvio ufficiale. C’è Courtois che dovrà saltare probabilmente l’intera stagione dopo la rottura del crociato e anche Arda Guler non ha iniziato nei migliore dei modi la sua avventura madrilena, dovendosi fermare per un problema al ginocchio. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:30 di sabato 12 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID

ATHLETIC BILBAO: in attesa

REAL MADRID: in attesa