Barcellona, Xavi: “Sono deluso da Dembelé. Su Ansu Fati non ho certezze”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato in vista del debutto in Liga contro il Getafe. Ecco le sue parole: “La squadra arriva bene, abbiamo fatto un buon precampionato. Affronteremo un avversario che si difende bene. E’ un inizio difficile, ma vogliamo i tre punti, cercheremo di dare il massimo. Mercato? Non posso anticipare nulla. Siamo concentrati sulla partita, sui giocatori che abbiamo. Non è la situazione ideale, aspettiamo che le operazioni di mercato vengano registrate. Vedremo, intanto siamo concentrati sulla partita. Ansu Fati? Sono contento di lui, è il futuro del club, ma non posso confermare se resta”.

Su Dembelé: “Ci ha aiutato finchè è stato qui. È stata una grande delusione che abbia deciso di andarsene, ma ha scelto un altro progetto. Gli auguro buona fortuna. Neymar? Non posso fare nomi, il mercato è aperto”.