Arnaldi-de Jong in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Matteo Arnaldi affronterà Jesper de Jong nel primo turno dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Accreditato della settima testa di serie, il tennista azzurro tenterà di dar seguito agli ottimi risultati che hanno caratterizzato il suo 2023 e di farsi strada nell’evento croato. Esordio non semplice contro l’olandese de Jong, tennista con un fisico non troppo imponente ma con una grande manualità. Quest’ultimo ha inoltre superato le qualificazione ed ha dunque già feeling con le condizioni di gioco. A scendere in campo da favorito sarà però Arnaldi. 1-1 i precedenti, entrambi andati in scena a livello Challenger.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Arnaldi e de Jong scenderanno in campo martedì 25 luglio, alle ore 16:30 come primo match sul centrale dedicato a Ivanisevic. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Umago 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.