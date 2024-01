Ariedo Braida: “Se mi chiamato De Laurentiis? No, ma sarebbe un affare”

Ariedo Braida si è concesso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis mi ha chiamato? No, ma sarebbe un affare se lo facesse. Napoli è indubbiamente una grande piazza, è un ruolo importante. Alle spalle c’è una grande storia e grandi giocatori. Maradona è stato uno dei migliori di sempre. Il Napoli farebbe gola, mi piacerebbe avvicinarmi ad un club del genere. Non mentirò però, nessun contatto. Nella vita però non si può mai dire mai, a volte anche l’impossibile è reso possibile“.