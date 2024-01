Fiorentina a Riyadh, Biraghi: “Bisogna recuperare al massimo e lo faremo”

Domani è in programma il primo allenamento della Fiorentina a Riyadh, dove giovedì prossimo sfiderà il Napoli in una delle due semifinali della Supercoppa Italiana. Fanno parte del gruppo partito per Riad anche i giocatori ancora infortunati, in particolar modo Dodo e Nico Gonzalez, anche se per quest’ultimo c’è la speranza nello staff tecnico e medico viola di poterlo recuperare per una eventuale gara di finale. Unico assente l’attaccante Kouame impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. In mattinata i giocatori hanno effettuato in albergo lavoro di scarico. “Ormai da un paio di anni siamo nel loop: giochi, riposi, giochi, riposi, e ti alleni poco -ha detto Biraghi prima della partenza viola-. Bisogna recuperare al massimo e lo faremo. La Supercoppa è una competizione che mette in palio un trofeo quindi bisogna onorarla e cercare di arrivare fino in fondo”.