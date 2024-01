Everton e Nottingham Forest deferiti ad una commissione indipendente: presunta violazione delle regole di spesa

Everton e Nottingham Forest sono stati deferiti a una commissione indipendente per una presunta violazione delle norme sulla redditività e sostenibilità della Premier League (PSR). L’Everton ha già presentato l’appello contro una detrazione di 10 punti relativa alla stagione 2021-22. Il Forest attualmente è 15° nella classifica della Premier League, a quattro punti dalla zona retrocessione. L’Everton è 17°, un punto sopra il Luton Town, 18°, con una partita in più. Adesso le società rischiano una multa o una detrazione di punti. “In conformità con le regole della Premier League, entrambi i casi sono stati ora deferiti al presidente della Commissione Giudiziaria, che nominerà commissioni separate per determinare la sanzione appropriata. Le commissioni sono indipendenti dalla Premier League e dai club membri. Il procedimento si svolgerà in privato con le decisioni finali delle commissioni rese pubbliche sul sito della Premier League. La Lega non farà ulteriori commenti fino a quel momento”, si legge nella nota della Premier League.