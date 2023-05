La Bingoal WB ha reso noto che il corridore Julian Mertens, a causa di un incidente durante un allenamento, “ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato all’ospedale universitario di Anversa, dove è stato posto in coma farmacologico per gestire al meglio le conseguenze dell’incidente”. Il 25enne belga da quest’anno corre per il Bingoal WB, dopo tre stagioni con il team Sport Vlaanderen-Baloise.