Arab Champions Cup: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic vola in semifinale

Semifinale raggiunta per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, che conqusita così l’accesso alle semifinali della Arab Champions Cup, torneo che vede coinvolte le massime esponenti del mondo arabo, battendo 3-1 i marocchini del Raja Casablanca. Proprio il campione portoghese porta in avanti i suoi, con una gran botta di sinistro. Poco dopo raddoppia Al Ghanam, e il tris lo firma Seko Fofana. Inutile il gol, anzi, l’autogol del Raja, con Madu che insacca nella sua sesta porta, per l’1-3 finale.