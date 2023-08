Coppa Italia 2023/24: la Reggiana affonda il Pescara e passa il turno

La Reggiana conquista il passaggio del turno in Coppa Italia, termina 6-2 contro il Pescara. Prima frazione giocata su ritmi altissimi, dopo l’inizia doppio vantaggio dei delfini, sono gli emiliani a firmare il ribaltone. E’ Accornero ad aprire le marcature al 14esimo minuto con un tiro dal limite. Raddoppio che arriva poi al 27esimo: Cuppone riceve in area da Dagasso, controlla manda alle spalle di Bardi. Dieci minuti dopo l’occasione per gli emiliani di accorciare le distanze, rigore concesso dal direttore di gara per fallo di Accornero su Fiamozzi: sul dischetto si posiziona Lanini che non sbaglia. Fine primo tempo caratterizzato dal ribaltone della formazione di Nesta. Al 40esimo un angolo battuto in area permette a Portanova di anticipare tutti in area insaccando in porta il pareggio. Due minuti dopo, Girma da posizione defilata abbatte Plizzari. Il Poker arriva a dieci minuti dalla ripresa: Cigarini mette una palla tesa in mezzo per la testa di Portanova, Plizzari non trattiene e concede l’ulteriore allungo ai granata. Non frenano però gli emiliani, ancora a segno Lanini con 65esimo e con Vido all’82esimo. Abbandona la competizione la formazione di Zeman, nonostante un buon inizio di gara.