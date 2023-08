Wta 1000 Montreal 2023, Giorgi entra nel main-draw: Krueger sconfitta in tre set

Camila Giorgi accede al main-draw del torneo Wta 1000 di Montreal 2023. La tennista marchigiana supera in tre set la statunitense Ashlyn Krueger mediante il punteggio di 6-3 4-6 6-3 e conquista un posto nel tabellone principale della competizione canadese. L’azzurra parte subito forte strappando il servizio alla rivale, che poi le restituisce il favore mettendo a referto il contro-break. Dopo aver sventato una palla break, Camila torna in vantaggio nel settimo game e successivamente porta a casa il primo set per 6-3 grazie ad un terzo break.

Nel secondo parziale la partita vive una fase di estremo equilibrio con nessuna delle due contendenti che riesce a ritagliarsi una palla break, almeno fino al nono game. In questo caso Krueger ne ha a sua disposizione addirittura quattro e all’ultima occasione ruba il servizio alla marchigiana, vincendo il set con un 6-4 e ristabilendo la parità. Brutto avvio di terzo set per Giorgi, che subisce subito un break, ma non impiega molto tempo per controbreakkare la statunitense. Camila crea diverse palle break e, dopo essersene vista annullare tre, concretizza la quarta passando in vantaggio. Nel settimo game l’azzurra è brava a cancellare ben quattro palle del contro-break, per poi andare a chiudere sul definitivo punteggio di 6-3 4-6 6-3.