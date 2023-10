Olimpia Milano-Olympiacos oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Torna in campo la formazione di coach Messina, dopo il rinvio della partita della scorsa settimana contro il Maccabi Tel Aviv; i meneghini proveranno a raccogliere i primi punti nella competizione, dopo aver perso all’esordio contro il Fenerbahce. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di martedì 17 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Olympiacos, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.