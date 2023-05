Liverpool, Jorg Schmadtke è il nuovo direttore sportivo dei Reds

Il Liverpool corre ai ripari dopo la deludente stagione appena passata in rassegna ed inizia a cambiare qualcosa nell’organigramma societario. Con Jurgen Klopp saldamente al timore del settore tecnico del club, la società di Anfield ha voluto cambiare ed ingaggiare un nuovo direttore sportivo. Sarà Jorg Schmadtk, ex dirigente del Wolfsburg che in passato ha lavorato anche con Colonia, Hannover e Aachen.

Ad ufficializzare il nuovo innesto in società è stato il sito ufficiale del Liverpool che ha tenuto a ringraziare per la disponibilità e ad augurare buon lavoro al nuovo ds del Liverpool. Lavorerà a stretto contatto con il connazionale Jurgen Klopp, storico tecnico dei Reds in cerca di rilancio dopo una stagione difficile culminata con la mancata qualificazione in Champions.