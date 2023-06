Ancelotti, il Brasile non molla. Rodrigues: “Sono abituato a lottare, è il numero 1”

Ednaldo Rodrigues, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), continua a pensare a Carlo Ancelotti per la panchina della Selecao. Il numero 1 del calcio brasiliano, presente questa mattina alla presentazione della partita tra Spagna e Brasile al Santiago Bernabéu del marzo 2024, ha spiegato: “Saremo in Spagna per un’altra settimana e vediamo se riusciamo a far coincidere le nostre agende e organizzare incontri, non posso dire se con Ancelotti o con qualcuno a lui vicino. Ma l’obiettivo è quello di tornare in Brasile con le idee più chiare sulla situazione dell’allenatore della Seleçao”. E ancora: “Io sono abituato a lottare – ha aggiunto – Non mollo facilmente, e sono persistente e speranzoso di natura”.

Per Rodrigues Ancelotti “è uno dei migliori allenatori del mondo, e sarebbe bello che potesse allenare una delle migliori nazionali del mondo, senza nulla togliere agli altri tecnici e alle altre nazionali. Tutti i giocatori che sono stati con lui dicono che Ancelotti è il miglior tecnico che abbiamo avuto che hanno avuto, e chi lavora con lui, in particolare i più giovani, dice che lui è uno che fa crescere tanto. Sono qui con Rubiales che è molto amico di Florentino Pérez, e gli chiederò di mettere una buona parola per liberare Ancelotti. È importante cominciare un percorso col nuovo allenatore, una persona che piace ai giocatori e a tutti i tifosi brasiliani, ripeto, col massimo rispetto per gli allenatori brasiliani, che sono molto competenti. Però per quanto mi riguarda l’obiettivo è chiaro, e cercheremo di raggiungerlo. Spero che vada tutto bene”.