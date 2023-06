Funerali Berlusconi, Milan sospende attività e comunicazioni in segno di lutto

Il Milan è listato a lutto nella giornata dei funerali di Silvio Berlusconi, storico presidente rossonero ed ex premier. Mercoledì 14 giugno, infatti, saranno sospese tutte le attività interne ai dipendenti di Casa Milan dalle 14.45, in modo tale da seguire le esequie. Chiuderanno i negozi e i centri sportivi per tutta la durata della cerimonia, e anche Milan Tv dallo stesso orario interromperà le trasmissioni per mostrare l’immagine dell’ex numero uno che ha vinto 29 trofei in 31 anni di presidenza. Anche le attività social del club verranno sospese sin dalle 10 del mattino, per diffondere unicamente l’immagine di Silvio Berlusconi. Alle 15, all’inizio della cerimonia funebre, verrà cambiata l’immagine di copertina per fare posto al logo societario listato a lutto. Lo riferisce l’Ansa.