Kylian Mbappè: “Nella prossima stagione giocherò al Psg”

“Ho già detto che continuerò la prossima stagione al Psg dove sono molto contento”. Lo scrive in un tweet Kylian Mbappè che in queste ore ha confermato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con il Psg. L’attaccante in ogni caso nega di volersi trasferirsi al Real Madrid già questa estate. Sui social il giocatore risponde a un titolo di Le Parisien e sottolinea: “L’anno prossimo giocherò ancora nel Psg dove sono molto contento”. Per il club parigino quindi c’è il rischio di perdere il suo giocatore più rappresentativo a parametro zero alla scadenza naturale del contratto.