Lazio, Cataldi: “Sarà complicato in Europa quest’anno, vogliamo fare bene”

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima dell’amichevole contro il Girona: “Bilancio sul ritiro? Abbiamo fatto un ottimo lavoro ad Auronzo di Cadore, il mister è uno che spinge tanto, tanti allenamenti dove penso che ci siamo comportati bene. Poi è normale che, se si guarda il risultato dell’ultima partita, sembra che sia tutto da buttare, ma non è così. Stiamo lavorando, abbiamo fatto tanti carichi di lavoro, oggi si conclude la una parte di ritiro, poi ci avviciniamo al campionato, quindi speriamo di concludere bene”.

Poi sulla stagione in arriva, un augurio: “Speriamo di proseguire con quanto di buono fatto nella passata stagione. In Europa sicuramente sarà più complicato perché giochiamo in un’altra competizione, sappiamo che affronteremo squadre indubbiamente sulla carta migliori di noi, ma vedremo, è sempre il campo che parla. In campionato vogliamo cercare di fare bene come la scorsa”.