Alice Campello dopo lo spavento: “Grazie ai dottori e soprattutto ad Alvaro. Sei il mio regalo più grande”

Sono stati giorni di grande paura ed apprensione per Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ricoverata in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni post-parto. Nella giornata di ieri l’attaccante dell’Atletico Madrid ha comunicato la lieta notizia: la compagna è uscita dalla terapia intensiva e può finalmente godersi il suo quarto figlio. Alice, dopo il brutto spavento, ha voluto ringraziare sui social tutti coloro che le hanno dimostrato affetto e vicinanza: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me.

Grazie ad ogni singola persona della Clinica Navvara, ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al Dr. Chiva, Dr. Vaquero, Dr. Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (soprattutto a Maria Victoria e Raquel). Grazie Alvaro, sei l’amore della mia vita, il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

LE PAROLE DI ALVARO MORATA