Morata: “Alice è uscita da terapia intensiva, sono stati i giorni peggiori della mia vita”

Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva dove era stata portata a causa di alcune complicazioni post-parto. E’ Alvaro Morata, attaccante ex Juve ora all’Atletico Madrid, a fornire un aggiornamento sulle condizioni della sua compagna in un post su Instagram. “Ciao a tutti! Alice Campello è già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera, sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella”, ha spiegato il giocatore spagnolo pubblicando un’immagine di Campello sorridente e abbracciata alla figlia. “Sto ancora assimilando tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso”. Morata ha ringraziato “tutte le persone che ci sono state vicine” e i medici che hanno preso in cura la sua compagna in terapia intensiva. “Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti”, ha concluso Morata.

