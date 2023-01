Probabili formazioni Roma-Genoa: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi cercano il passaggio del turno, ma la squadra di Gilardino vorrà tornare a farsi sentire contro una squadra di una categoria superiore. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, la Roma ha vinto fuori casa contro il grifone per 0-2.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Belotti

Ballottaggi: Matic 55% – Abraham 45%

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum

Squalificati: –

Genoa (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Portanova, Pajac

Squalificati: –