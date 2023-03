Alexandrova-Kvitova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Ekaterina Alexandrova sfiderà Petra Kvitova nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’esperta tennista ceca, che finora non ha lasciato per strada neppure un set – ha battuto nell’ordine Noskova, Vekic e Gracheva – apparendo in gran spolvero. Guai però a sottovalutare Alexandrova, diciottesima testa di serie che sul suo cammino ha già sconfitto un’avversaria del calibro di Bencic, prima di beneficiare del ritiro di una sfortunata Andreescu. L’unico precedente risale al 2020 e in quel caso fu Kvitova ad imporsi. Le due si sarebbero poi dovute riaffrontare sempre quell’anno a San Pietroburgo, ma la ceca diede forfait prima del match. In palio un posto in semifinale contro Sorana Cirstea e dunque una ghiotta chance di spingersi fino in fondo in Florida.

Alexandrova e Kvitova scenderanno in campo oggi, giovedì 30 marzo come 2°match sullo Stadium non prima delle 21:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Alexandrova e Kvitova, offrendo una diretta testuale. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.