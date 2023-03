Alcaraz-Fritz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Ad attendere il vincitore di questo match c’è Jannik Sinner, bravissimo a chiudere in due set contro il finlandese Ruusuvuori nonostante la lunga pausa per pioggia. Dopo la semifinale di Indian Wells vinta dal numero uno del mondo, dunque, potrebbe esserci la rivincita per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il diciannovenne spagnolo, però, prima deve superare l’ostacolo rappresentato dal bombardiere statunitense, autentico esperto di queste superfici.

Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Le quote dei bookmakers sono fortemente sbilanciate dalla parte di Alcaraz. Quest’ultimo si presenta a quest’appuntamento con il vento in poppa dopo aver recentemente sollevato al cielo il trofeo in California. Per Fritz saranno indispensabili i colpi d’inizio gioco per provare ad impensierire l’avversario, apparso in grande condizione fisica e mentale da quando è rientrato dall’infortunio all’addome. Sinner sarà spettatore interessato, lui che potrà beneficiare di un giorno in più di riposo rispetto agli altri.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Fritz scenderanno in campo nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo match sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Alcaraz e Fritz garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.