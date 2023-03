Olimpia Milano, Messina: “Non siamo stati abbastanza competitivi. Shields dolorante al ginocchio”

“Complimenti al Maccabi e Coach Katash, perché hanno giocato una partita eccellente. Nel primo tempo abbiamo concesso sei giochi da tre punti a causa di piccoli, ingenui fallo in situazioni di lay-up. Chiaramente il livello di competitività in quel momento non è stato quello che sarebbe servito“. Così Ettore Messina commenta la pesante sconfitta dell’Olimpia Milano sul campo del Maccabi Tel Aviv; un KO che ha definitivamente posto fine alle speranze playoff di Eurolega dei meneghini. Neppure la reazione nel secondo tempo è servita per rimettere in piedi la partita: “Credo ci siano stati due momenti decisivi: quando siamo tornati a meno sei, abbiamo sbagliato un tiro da tre aperto. Poi quando eravamo a meno dieci abbiamo sbagliato tre tiri liberi consecutivi. La partita è finita in quel momento”. Un segnale positivo arriva dall’elevato impiego di Shavon Shields, che ha giocato oltre 32 minuti: “È uscito dolorante al ginocchio. Forse ha giocato più di quanto si aspettava. Ma dovrebbe essere stato solo un po’ di sovraccarico”. E sui rimpianti della stagione, a partire dal fatto di non aver preso prima Napier: “Siamo stati bravi e fortunati a trovarlo, ma era troppo tardi per ritornare nei playoff. Indipendentemente da questo, abbiamo perso 4 gare su 6 con le ultime tre squadre della classifica. Lo dico con tutto il rispetto, perché certamente potevano trovarsi in una posizione diversa”.