Moggi consiglia la Juventus: “Giuntoli nuovo ds? Proverei a prendere Tare”

“Giuntoli faticherà a uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori sportivi che non dicono di aver agito in proprio, ma l’hanno fatto con la collaborazione dei presidenti. A me piace molto Tare. Magari non si muoverà dalla Lazio, ma io proverei a prendere lui”. E’ questo il consiglio che Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, dà ai piemontesi a caccia di un nuovo direttore sportivo intervenendo a Radio Bianconera.