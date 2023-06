Sport in tv venerdì 9 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, venerdì 9 giugno, sarà ricca di eventi sportivi. Entra nel vivo il Roland Garros con le due semifinali. Super sfida tra Alcaraz e Djokovic che sa di finale anticipata. Il vincente incontrerà in finale uno tra Ruud e Zverev, già entrambi semifinalisti lo scorso anno. Torna in campo anche il volley con l’Italia che sarà impegnata in Volleyball Nations League contro l’ostico Cuba alle 22:30. Continua il Giro del Delfinato con la sesta tappa Nantua-Crest Voland.