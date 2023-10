Alcaraz-Barrere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Carlos Alcaraz affronterà Gregoire Barrere al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Dopo l’eliminazione in semifinale a Pechino per mano di Jannik Sinner, il numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone si sposta a Shanghai per il penultimo 1000 della sua stagione. Lo spagnolo classe ’03 attende all’esordio il francese Barrere, il quale al primo turno ha eliminato in due set il portoghese Nuno Borges. Un match che almeno sulla carta non dovrebbe creare particolari problemi al fenomeno iberico, che punta a migliorare la sua condizione di settimana in settimana verso l’appuntamento più importante di questo finale di stagione, ovvero le ATP Finals di Torino che lo scorso anno dovette saltare per infortunio.

