Sonego-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Frances Tiafoe nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Il piemontese ritorna in scena dopo l’agile vittoria all’esordio ottenuta contro il qualificato australiano Philip Sekulic. Tra lui ed il terzo turno c’è l’imprevedibile statunitense, che ha usufruito di un bye all’esordio essendo accreditato della decima testa di serie.

Sonego conduce per 2-1 nei precedenti. L’ultimo si è disputato proprio quest’anno. L’azzurro, infatti, a fine marzo ha prevalso in due set in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Miami. I bookmakers, tuttavia, puntano sull’americano, che viene dato leggermente favorito secondo le quote. Per Lorenzo si tratta di una chance importante di conquistare un altro prestigioso terzo turno in un appuntamento di questa levatura. Per lui, in caso di vittoria su Tiafoe, ci sarebbe al prossimo ostacolo uno tra il bombardiere cileno Nicolas Jarry oppure il qualificato transalpino Terence Atmane.

