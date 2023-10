Arnaldi-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Matteo Arnaldi affronterà Jan-Lennard Struff al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Continua a stupire il giovane sanremese, che dopo il bel torneo giocato a Pechino, dove ha sfiorato i quarti di finale, ha iniziato nel migliore dei modi anche il suo torneo a Shanghai. Un cammino che ha preso il via con una rimonta vincente ai danni dell’australiano Popyrin. Ora il match contro Struff non è del tutto chiuso. Il tedesco è infatti rientrato nelle ultime settimane dopo un lungo infortunio. Struff ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno al Challenger di Bergamo, ma il match si prospetta molto equilibrato.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI