Acquisti dallo store dell’Atalanta e richieste di rimborso spese: licenziati dipendenti Amazon

Licenziamento per alcuni dipendenti Amazon a seguito della scoperta di richieste di rimborso ingiustificate. Secondo quanto riporta La Repubblica, sono sti colpiti dal provvedimento dei dipendenti mandati in missione per formare i colleghi di altri centri, cui la società riconosceva un budget per spese di vitto, alloggio e trasporto per le trasferte. Ma tra le spese di missioni è stato inserito di tutti, tra cui anche degli acquisti nello store dell’Atalanta Calcio.