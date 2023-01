Inter, Gazzetta: “Skriniar, parti ancora lontane. Oggi nuovi contatti”

Non si respira ottimismo intorno al futuro di Milan Skriniar in casa Inter. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che spiega come le parti al momento siano ancora lontane. Non c’è ancora la rottura, ma il silenzio non è incoraggiante. Oggi sono previsti nuovi contatti tra i dirigenti e Roberto Sistici, rappresentante del calciatore. La società poche settimane fa aveva alzato l’offerta a 6 milioni a stagione. La verità, con ogni probabilità, arriverà dopo la Supercoppa.