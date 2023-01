Roma, Candela risponde a Mourinho: “Fischi a Zaniolo non per causa mia”

“Non credo che la gente abbia fischiato Niccolò per le mie dichiarazioni”. Lo ha scritto sui social Vincent Candela dopo le parole a caldo di ieri sera di José Mourinho a seguito della sfida di Coppa Italia contro il Genoa. Secondo lo Special One uno “stipendiato dalla Roma”, senza fare nomi, con le sue critiche aveva “aperto la porta alle critiche a Zaniolo”. L’ex difensore francese, che con i giallorossi ha vinto uno scudetto, si dice sui suoi social “sorpreso” nel leggere le parole dello Special One. “Non credo e non penso che la gente abbia fischiato Niccolò per le mie dichiarazioni – aggiunge Candela – Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa che a volte, quando me lo chiedono, posso dire la mia sulla Roma, però sempre con grande rispetto e amore per società, squadra, allenatore e popolo romanista. Non volevo fare polemica, non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma”.