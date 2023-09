Abodi: “Inserimento dello sport nella Costituzione non solo un obiettivo, ma un punto di partenza

“Siamo alla vigilia di un appuntamento importante che è semplicemente una prima tappa di un percorso che sarà ancora più impegnativo, l’inserimento dello sport in Costituzione con la modifica dell’articolo 33. Tra qualche giorno, mi auguro neanche troppe settimane, all’articolo 33 potremmo leggere che la Repubblica riconosce il valore sociale educativo, di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Queste le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante la festa nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Gaeta. “Non sarà soltanto un obiettivo raggiunto, ma un punto di partenza per nuove responsabilità, soprattutto per chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli, nazionale e sul territorio: siamo lontani ancora dall’obiettivo che questo articolo, così com’è declamato, possa avere una sua piena consacrazione”.